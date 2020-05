De Ligt: «La Juve è la migliore squadra d’Italia. Champions? Serve anche fortuna per vincerla»

Matthijs de Ligt ha parlato in una lunga intervista rilasciata a UEFA.com: queste le parole del difensore olandese

In un’intervista a Uefa.com realizzata a febbraio e pubblicata quest’oggi, Matthijs de Ligt ha toccato alcuni momenti importanti della sua carriera. Queste le dichiarazioni del difensore della Juve.

JUVE – «È la più grande squadra in Italia, quindi ovviamente vogliono attaccare, vogliono vincere le partite. È importante costruire da dietro, mostrare coraggio, dimostrare che vuoi giocare. E se lo fai, devi avere buone capacità tecniche».

VAN DIJK – «È uno dei migliori al mondo, è sempre nel posto giusto al momento giusto, solo lì. Questa è la cosa più importante; non è visto tanto dai sostenitori perché amano un tackle, amano un tackle davvero difficile, ma un tackle è l’ultima risorsa, l’ultima opzione».

CHAMPIONS LEAGUE – «È importante crederci. Ogni squadra ha il sogno di vincerla perché le squadre sono così vicine tra loro proprio ora. Ci sono così tante buone squadre, quindi non puoi dire che devi vincerlo. Facciamo del nostro meglio, sappiamo di avere una buona squadra, abbiamo molta qualità e dobbiamo dimostrare in queste notti che vogliamo vincerla. Questa è la parte più importante, ma devi anche avere un po’ di fortuna per affrontarla. Certo, abbiamo la qualità, ma alla fine vedremo se possiamo vincerla».