De Ligt: «Pensavo solo al Bayern. Chelsea? Ecco cos’è successo»

Matthijs De Ligt, difensore olandese del Bayern Monaco, ha parlato delle voci di mercato attorno al suo nome nell’ultima estate

Matthijs De Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato di quanto successo in estate, con le tante voci di mercato attorno al suo conto. Le dichiarazioni dal ritiro olandese.

PAROLE – «Sapevo che il Chelsea era interessato ma con me non hanno mai parlato. Io stavo pensando al Bayern. Non sono mai stati vicini, forse si sono parlati con la Juventus. Onestamente non ho mai avuto contatti con loro in via personale».