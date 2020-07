De Paul, salvezza con l’Udinese e poi addio: Fiorentina e Atletico alla finestra

Rodrigo De Paul ha chiesto all’Udinese di essere ceduto alla fine della stagione ma i friulani vogliono almeno 40 milioni

L’Atletico Madrid e l’Inter, in passato, si erano scontrate sulle richieste astronomiche di Pozzo, ma il calciatore vuole una nuova sfida. Per questo motivo si potrebbe inserire prepotentemente l’ambiziosa Fiorentina. Il club viola era sulle tracce dell’argentino già a gennaio, dove ha offerto 28 milioni all’Udinese ricevendo come risposta un secco no. I viola non possono offrire il palcoscenico della Champions, ma i buoni rapporti tra l’argentino e il ds Pradè possono avvicinare le distanze economiche. Attenzione, però, ai Colchoneros sempre attenti sul gioiello dell’Udinese.