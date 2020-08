De Paul, l’Udinese fissa il prezzo: c’è il Leeds, ma Juve e Napoli osservano

L’Udinese fissa il prezzo per Rodrigo De Paul. Sul giocatore argentino c’è l’interesse del Leeds, ma occhio a Juve e Napoli

Trattenere Rodrigo De Paul, per l’Udinese, è sempre più difficile. Il presidente Pozzo ha aperto alla sua cessione e il club friulano ha fissato il prezzo: 40 milioni per il suo cartellino.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento in pole sembra esserci il Leeds, attualmente in Premier, ma non sfuma l’interesse da parte di Juve e Napoli, che osservano con attenzione.