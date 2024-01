De Roon, infortunio o spavento? Le condizioni del centrocampista dell’Atalanta

Novità sulle condizioni di Marten De Roon dopo la botta presa in testa contro il Milan. Nessun problema per il centrocampista dell’Atalanta

Ieri durante Milan Atalanta, Marten De Roon è uscito per una botta in testa causata durante lo scontro con Gabbia (scaturendo le proteste nerazzurre per un mancato rigore). Infortunio grave? Semplice incidente?

Ad eccezione di un lieve mal di testa e qualche dolore al collo, Marten sta bene ed è pronto ad allenarsi domani in gruppo senza particolari problemi. Solo un semplice spavento.