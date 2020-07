De Rossi alla Fiorentina? Barone smentisce: «Notizie false costruite per destabilizzarci»

Joe Barone ha parlato a Firenzeviola.it smentendo di fatto le notizie che davano De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina

Joe Barone ha smentito la notizia circolata ieri sera che dava Daniele De Rossi come prossimo allenatore della Fiorentina. Queste le sue parole a Firenzeviola.it.

DE ROSSI – «Come ho detto ieri, e come abbiamo comunicato con Commisso, siamo molto disturbati dalle notizie che escono fuori su allenatori e giocatori. Prima di partire per Parma ho precisato alla squadra che queste notizie sono false e costruite per destabilizzare la Fiorentina. Il gruppo è molto unito con un leader come Iachini che, vogliamo precisare, è il nostro allenatore e ha un contratto da rispettare. E’ importante che la Fiorentina venga rispettata dai media per farci finire il campionato in modo positivo».