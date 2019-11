De Rossi Boca Junior, futuro in bilico. Ecco chi deciderà

De Rossi Boca Junior, incerto il futuro del centrocampista ex Roma. A decidere il da farsi sarà niente di meno che Roman Riquelme

Daniele De Rossi è da poco rientrato in campo dopo aver smaltito un infortunio. Il centrocampista del Boca Junior, tuttavia, non è ancora sicuro di rimanere in Argentina anche il prossimo anno.

La testata locale Olè fa sapere che sarà una figura illustre a decidere il da farsi, ovvero Roman Riquelme. L’ex centrocampista dovrebbe entrare a far parte della dirigenza Xeneizes, al posto di Burdisso, e prenderà una decisione sul futuro dell’ex Roma.