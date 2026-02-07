De Rossi a Dazn: «Emozionante sfidare mostri sacri come Conte, ecco cosa vogliamo fare oggi. Amorim è meglio di me!»

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro il Napoli in campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Napoli, il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, ha presentato così la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

MANCA LA VITTORIA CONTRO UNA GRANDE PER IL PROSSIMO STEP? – «Sì, ne parlavamo oggi col mio staff. Un mio collaboratore ha detto “i ragazzi se la meritano”, dopo San Siro, dopo la partita fatta con la Lazio… Se la meriterebbero. Non penso sia d’accordo il Napoli ma noi faremo di tutto. Faremo una partita di personalità come abbiamo sempre fatto ultimamente».

COSA HO RUBATO A CONTE ALLENATORE? – «La cosa più semplice e sorprendente è che era sempre coerente fin dal primo giorno, ci ha detto “io vi darò sempre una spiegazione di cosa stiamo facendo, sia come metodologia che come strategia di gara”. Sono cose che ho preso da lui come da Spalletti, tutta gente che ti convinceva con la loro coerenza e rettitudine. Mi sono trovato bene con lui, anche se ci ho lavorato solo in Nazionale. Un grandissimo allenatore, è emozionante per me affacciarmi a questi palcoscenici, sfidare questi mostri sacri».

DOVE VEDO AMORIM IN CAMPO? – «Durante il mercato abbiamo cercato tantissimo un play, non quelli di una volta statici, ma uno dinamico e aggressivo. Di tanti giocatori che abbiamo visto abbiamo virato su di lui, ha un talento incredibile nel far girare la squadra. Mi parerebbe metterlo davanti la difesa e ce lo metterò, fermo restando che lì abbiamo giocatori come Frendrup e Malinovskyi, che possono fare quel ruolo abbinando qualità ma mettendo più sostanza. A volte ci sarà bisogno di alzarlo come mezzala. Sono tranquillo, avrò spazio. E’ appena arrivato, queste sono partite in cui mi fido dei giocatori che ci hanno tirato la carretta. Amorim ha più qualità di De Rossi».