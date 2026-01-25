De Rossi dopo Genoa Bologna: «Ecco come sarà il Genoa con Baldanzi. DeRossismo? Ecco cosa rispondo»

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, si è espresso così in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Bologna in campionato

La conferenza stampa di Daniele De Rossi post Genoa Bologna.

RIMONTA – «Eravamo partiti bene nei primi 20-25 minuti, poi il loro gol ci ha fatto tremare un po’ le gambe. Ci siamo caricati negli spogliatoi e poi l’episodio dell’espulsione e il gol subito dopo hanno cambiato tutto. Lo stadio ha fatto il resto. I giocatori di qualità che sono entrati in campo poi ci hanno dato una grossa mano».

SU MALINOVSKYI, EKUBAN E MESSIAS – «Ora si dirà che dovevano partire dall’inizio? Se i cambi vanno bene vuol dire che hai fatto un po’ di casino all’inizio, magari ho sbagliato. Alcuni hanno avuto problemi fisici e dovevo centellinarli. Ruslan ha avuto problemi in settimana, ha dato disponibilità a partire dall’inizio con gli antidolorifici ma ho preferito partire con altri, per la partita che volevo fare e per le caratteristiche degli avversari. Poi è andato tutto bene. Brignardello pensa che un giocatore vada allenato forte. In questa situazione ci siamo guardati ci siamo detti: ‘Che facciamo?’. I ragazzi sono sempre disponibili ma c’è uno storico degli infortuni e noi dobbiamo gestire tutto».

IL CAMBIO DI VASQUEZ – «E’ stato un cambio tattico. Mi serviva più spinta offensiva. Non ha problemi. Solo un fastidio ma è una cosa gestibile».

GOL DEI CAMBI E BALDANZI – «Non è una novità per questa squadra che si è tolta soddisfazioni con i cambi. Certo, se fai tre cambi che si dimostrano geniali vuol dire che hai sbagliato qualcosa all’inizio. Dobbiamo essere organizzati nella fase difensiva, in fase di possesso ci muoviamo e non è detto che Baldanzi sia l’unico a giocare dietro la punta o che siano di più le sottopunte».

DEROSSISMO? – «Mi fanno sorridere queste cose. Se il Derossismo significa far tirare sotto l’incrocio i tuoi ragazzi mi studierò (ride ndr). Sono i giocatori che fanno la differenza. Facciamo questo lavoro per le emozioni e per le ambizioni. E a me piacciono entrambe le cose»

SECONDO TEMPO DA DVD? – «Non so sei sia da dvd ma lo metto fra le più grandi emozioni della mia vita. Ora è fresca ma è bello per mille motivi. E’ bello perché è successo a questi ragazzi che vogliono aiutare il Genoa. Ekuban è un esempio».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano