De Rossi prima di Genoa Atalanta: «Questa sera servirà aggressività, dobbiamo essere questi. Hanno battuto il Chelsea, quindi sono a livelli di perfezione assoluta come l’Inter»

De Rossi prima di Genoa Atalanta: le parole del tecnico rossoblù a Dazn in vista del match della sedicesima giornata di Serie A

Prima del fischio d’inizio di Genoa Atalanta, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare una sfida di alto livello. Parole chiare, che raccontano il rispetto per l’avversario ma anche la volontà di affrontare la gara con personalità, intensità e spirito combattivo, elementi che l’allenatore considera imprescindibili per la crescita del Genoa.

IL LIVELLO DELL’ATALANTA E L’ATTEGGIAMENTO – «Qualche settimana fa l’Atalanta ha battuto il Chelsea, vuol dire che sono a livelli di perfezione assoluta così come l’Inter. Qui ci sarà un batti e ribatti di seconde palle, a differenza della sfida vissuta contro l’Inter. Sto amando ogni singolo contrasto dei ragazzi, chiedo che mi somiglino un po’ e che somiglino al posto in cui siamo: dobbiamo essere questi. Senza palla dobbiamo essere aggressivi, lo diceva anche Spalletti. Dobbiamo arrivare a questi risultati, a partire da stasera e dalle prossime gare».

LA SCELTA DI EKUBAN TITOLARE – «Sicuramente anche perché è entrato bene contro l’Inter. È serio e attacca bene la profondità. Quando affronti squadre che ti attaccano uomo su uomo devi scegliere giocatori con velocità e caratteristiche differenti. Abbiamo preferito questa soluzione».