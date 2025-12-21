Genoa Atalanta: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Marassi, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45

Al Marassi di Genova, passato e presente di Palladino a confronto nella sedicesima giornata di Serie A 2025/2026: alle 20.45 va in scena Genoa Atalanta. Il nuovo tecnico della Dea ritrova Daniele De Rossi dopo l’incrocio negli ottavi di Coppa Italia, disputato a Bergamo, quando il Genoa fu sconfitto 4-0.

Dopo le rivoluzioni in panchina, le due squadre sembrano aver cambiato rotta in una stagione completamente da riscrivere rispetto ai piani originari. Incrocio di coppa a parte, sotto la nuova gestione, il Grifone ha mostrato segnali di crescita, conquistando due vittorie contro Verona e Udinese e due pareggi con Cagliari e Fiorentina, seppur reduce dalla sconfitta per 2-1 in casa contro l’Inter.

Dall’altra parte Palladino, ex giocatore dei rossoblù e ora tecnico dell’Atalanta, è protagonista di un avvio di percorso positivo, pur con qualche svarione. Contro il Genoa, la Dea cerca continuità dopo il successo interno per 2-1 sul Cagliari in campionato e la favolosa rimonta contro il Chelsea. Lontano dai propri tifosi, però, il rendimento resta da migliorare: con la nuova guida tecnica, sono arrivate due sconfitte e un solo successo in Champions League contro l’Eintracht nelle tre gare fin qui disputate. Segui LIVE il match con Calcionews24.

In attesa del calcio d’inizio

FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca; Maldini.