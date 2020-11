De Sciglio: «Il Lione per tornare in Nazionale. Con Sarri alla Juve…»

Mattia De Sciglio torna a parlare dopo il suo trasferimento in Francia, al Lione. Ecco le parole dell’ex terzino di Juventus e Milan

Mattia De Sciglio, ora al Lione, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua carriera. Ampio spazio alle risposte sulla Juventus (CLICCA QUI).

MILAN – «E’ sempre importante affidarsi a giocatori di grande esperienza come Ibrahimovic che di fatto fa da chioccia, dando l’esempio e i consigli giusti per migliorare».

LIONE – «Ho sentito che mi volevano davvero e volevo vivere un’esperienza all’estero. Garcia mi conosce: sa che posso giocare anche a sinistra. Il Lione è un club importante, con giovani molto forti, come il 17enne Cherki, Aouar, Caqueret. Vogliamo tornare in

Champions».

NAZIONALE – «Ho scelto il Lione anche per tornare in Nazionale. Anche perché sono certo che l’Italia potrà fare un bel torneo. Non ho parlato con Mancini ma spero apprezzi la voglia di mettersi in gioco in un campionato all’estero, dove poi ci sono altri azzurri come Verratti, Florenzi e Kean».

SARRI – «Non mi piace parlare del passato, ma non c’era più serenità, al di là delle difficoltà del contesto di pandemia. Vincere lo scudetto non è mai semplice, ma abbiamo davvero faticato. E non mi è stata data la possibilità di esprimermi, anche quando stavo bene».