De Sciglio su Champions e scudetto: «Vorrei un’inglese agli ottavi. Inter e Lazio pericolose»

Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei temi caldi in casa Juve. Le sue parole su Champions e scudetto

È un Mattia De Sciglio a 360° quello che si racconta ai microfoni di Sky Sport. Il terzino della Juve ha toccato tutti i temi caldi del mondo bianconero: dallo scudetto fino alla Champions League.

SORTEGGIO – «Evitare è difficile da dire perché se si vuole arrivare fino in fondo prima o poi bisogna incontrarle tutte quindi mi piacerebbe, a livello personale, giocare contro una squadra inglese perché mi piace giocarci contro, l’abbiamo fatto anche due anni fa. Preferenze sulla squadra migliore è difficile da dire».

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter sta dimostrando da inizio campionato, come la Lazio, di essere concorrenti anche perché stanno facendo un grande percorso, incontreremo ancora la Lazio nella finale di Supercoppa che è uno dei nostri obiettivi a breve termine quindi ci sarà la possibilità di una rivincita nel periodo breve».

BILANCIO 2019 – «Fino ad adesso credo che sia stato una prima parte di stagione molto positiva dove abbiamo sicuramente ancora tanti margini di miglioramento a livello di squadra, a livello personale sono contento per come sto facendo, devo continuare così. Come obiettivi ci sono quelli a breve termine, a partire da domenica la partita con l’Udinese e poi ci sarà ancora la partita contro la Samp e l’ultima dell’anno la Supercoppa che può essere il primi trofeo della stagione e poi da gennaio penseremo ai prossimi».