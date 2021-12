De Silvestri: «Bisogna accettare la sconfitta, il Toro ha meritato»

Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Torino: le sue dichiarazioni

Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni ufficiali del Bologna dopo la sconfitta contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

TORINO – «A Torino ho bei ricordi, però oggi mi dispiace non aver portato a casa un risultato positivo. Siamo delusi: abbiamo affrontato un buon Torino che ha meritato la vittoria, ma noi speravamo di fare una prestazione migliore anche se abbiamo cercato di recuperare nel finale».

SCONFITTA – «A volte bisogna accettare la sconfitta, ci sono ostacoli che vanno affrontati e superati. Dobbiamo lavorare di più e lo faremo. Il fattore positivo è che ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile trovare continuità nei risultati, prima della Fiorentina avevamo fatto quattro vittorie su cinque gare, poi abbiamo perso con i viola e oggi col Torino. Abbiamo chiaro l’obiettivo che è di stare nella parte sinistra della classifica e stiamo lottando per questo: ciò che arriverà in più sarà tanto di guadagnato. Sabato incontreremo la Juventus con la consapevolezza che si può fare il risultato: dando tutti qualcosa in più possiamo fare bene».