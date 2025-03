De Silvestri: «Champions o Coppa Italia? Rosa importante per puntare ad entrambe, voglio tornare in Europa»

Le parole di Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, sugli obiettivi dei rossoblù, in corsa per la Champions League e la Coppa Italia

Lorenzo De Silvestri, capitano e bandiera del Bologna, ha parlato a Radio Sportiva sugli obiettivi dei rossoblù per questo finale di stagione. Di seguito le sue parole.

CORSA ALLE COPPE EUROPEE – «Sapevamo di aver raggiunto un livello molto alto e l’auspicio era quello di mantenerlo. Qui ci sono un gruppo di ragazzi sani e un club che lavora molto bene, l’auspicio era ed è di lottare per un posto europeo fino alla fine e ora siamo messi bene. Champions? L’obiettivo è stabilirsi per un posto europeo. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione stratosferica, l’importante è essere lì a giocarcela fino alle ultime partite. Modello Atalanta? Noi parliamo di noi stessi. C’è una bellissima alchimia tra squadra e tifosi, vogliamo mantenerla. È un crescendo da tre stagioni, vogliamo godercela in maniera serena. Siamo fiduciosi e ambiziosi. Se stavolta con Europa sarebbe bello non avere cessioni dei big? Queste sono dinamiche che non possiamo decidere, la cosa certa è che a Bologna si sta bene, è un ambiente per crescere, migliorarsi e fare bel calcio».

SU ITALIANO – «Vincenzo è stato molto bravo perché ci ha portato carica e passione incredibili. Lui vive per il calcio, sette giorni su sette, noi adesso lo abbiamo capito e ci stiamo divertendo, ci ha alzato intensità e ritmo in maniera molto elevata».

SUI GIUDIZI ESTIVI – «Non ci abbiamo pensato più di tanto su quello che si diceva. Noi stiamo bene insieme, siamo un gruppo unito, i rapporti interpersonali sono importanti. E poi c’è tanta qualità, nonostante le partenze di giocatori importanti, perché tanti sono cresciuti e questa è una grandissima forza».

SU CASTRO – «Sta avendo un exploit e crescendo tantissimo. Mi piace tanto come carattere, si impegna tantissimo in allenamento e in partita trascina. Ha ampi margini di miglioramento perché è molto giovane, tutto quello che ha ottenuto finora lo merita perché lavora molto bene».

SU UN EVENTUALE FUTURO DA DIRIGENTE – «Adesso penso ancora a giocare. Fino a che mi diverto e vengo al campo volentieri, quando gioco mi sento ancora di poter dare una mano e quindi di continuare a giocare. Poi mi piacerebbe curiosare in quel mondo lì, ma c’è tempo. Contratto? Ormai vado di anno in anno, giustamente».

SULLA CARRIERA – «Sono molto contento di essere riuscito a stare tanti anni nelle varie città e club, questo mi ha permesso di conoscere la storia della società e anche l’ambiente. Questa è la mia quinta stagione a Bologna, sono stato tanti anni anche altrove, questo mi inorgoglisce molto».

TRA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS E VITTORIA DELLA COPPA ITALIA – «Abbiamo una rosa molto ampia e sappiamo che il calendario in campionato è molto difficile. Incontriamo squadroni nelle ultime giornate e abbiamo la doppia semifinale, con una rosa così importante giochiamocela e vediamo. Fioretto? Lo abbiamo fatto ma resta nello spogliatoio».