De Silvestri Torino, prove tecniche di rinnovo: «In granata sto benissimo»

De Silvestri Torino, prove tecniche di rinnovo per l’esterno granata: «Qui mi trovo benissimo, sogno uno stadio di nuovo pieno»

Lorenzo De Silvestri, dalla propria abitazione in cui è ovviamente costretto dall’emergenza coronavirus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. «Vivo questo periodo con preoccupazione, il momento è tragico e inedito. Mi informo tutti i giorni sulle novità, cerco di rispettare le regole per dare una mano a chi è in prima linea. La mia fidanzata Carlotta è un orgoglio per me: è una ricercatrice, spero che anche quando tutto sarà passato si continui a sostenere la ricerca. Loro sono degli eroi».

Quindi ha affrescato la sua giornata tipo in queste difficili settimane. «Al mattino mi alleno, al pomeriggio mi dedico ai miei hobby come l’arte e la cultura: l’altro giorno ho visitato virtualmente i Musei Vaticani. Il Torino? Sto benissimo qui: sogno di tornare presto a giocare in uno stadio pieno in cui la gente si possa abbracciare. Quando? Adesso non penso ai calendari, ma solo al fatto che passi l’emergenza».