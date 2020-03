De Silvestri Torino, spiragli per il rinnovo: ecco la situazione

De Silvestri Torino, spiragli per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: la situazione dell’esterno granata

Un rinnovo che, a inizio stagione, sembrava una pura formalità. E che poi, al contrario, pareva definitivamente compromesso, nello stallo tra la richiesta di un accordo biennale e la proposta di un ulteriore anno soltanto.

Così, tra Lorenzo De Silvestri ed il Torino, non si è arrivati all’agognata firma. Non ancora, quantomeno. Perché Cairo e Bava sembrano ora essersi convinti dell’importanza dell’esterno negli equilibri della squadra, in campo come nello spogliatoio. E, a breve, potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca tra le parti.