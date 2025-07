De Winter Inter, salgono le sue quotazioni per la difesa nerazzurra: adesso può arrivare l’affondo, gli aggiornamenti

De Winter Inter, adesso sono in salita le sue quotazioni per la difesa: ora può arrivare l’affondo, tutti i dettagli

L’Inter continua a muoversi su più fronti nel mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Oltre al sogno offensivo rappresentato da Ademola Lookman, esterno nigeriano in forza all’Atalanta e autore di una stagione scintillante, i nerazzurri stanno valutando possibili interventi in difesa. La situazione che ruota attorno a Yann Bisseck, giovane difensore tedesco classe 2000 reduce da una crescita importante sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, potrebbe infatti aprire scenari interessanti.

Bisseck nel mirino del Crystal Palace

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace avrebbe presentato un’offerta di 32 milioni di euro per Bisseck. L’Inter, però, ha respinto la proposta ritenendola insufficiente, fissando la valutazione del giocatore a circa 40 milioni. Nonostante sia considerato centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore nerazzurro, la dirigenza non esclude una cessione, a fronte di un’offerta congrua.

Koni De Winter: la prima alternativa

In vista di un possibile addio di Bisseck, il nome in cima alla lista dei sostituti è quello di Koni De Winter. Difensore belga classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e protagonista di una stagione convincente al Genoa, De Winter si è distinto per duttilità e maturità tattica. Può operare sia in una linea difensiva a quattro che in una retroguardia a tre, qualità che lo rendono compatibile con le esigenze tattiche dell’Inter. Il Genoa lo valuta circa 25 milioni di euro.

Scelte strategiche e sostenibilità economica

Rispetto ad altri profili sondati, come Giovanni Leoni del Parma (valutato 40 milioni), De Winter rappresenta un’opzione più accessibile e già rodata in Serie A. La società nerazzurra, dunque, lo considera una scelta concreta, in linea con il progetto tecnico e con parametri economici sostenibili.

Il futuro di Bisseck resta al centro delle attenzioni, ma qualora l’assalto inglese si concretizzasse, l’Inter è pronta a virare su De Winter. Un nome che, per età, esperienza e adattabilità, risponde in pieno alle necessità difensive nerazzurre.