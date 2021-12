De Winter svela: «Stavo per andarmene dalla Juve ma sono felice di essere rimasto»

De Winter: «Juve, stavo per andarmene. Felice di essere rimasto». Le dichiarazioni del giovane difensore bianconero

Koni De Winter, giovane difensore della Juventus, si è raccontato in un’intervista a Nieuwsblad.

TITOLARE COL MALMOE – «Bonucci e Dybala mi hanno aiutato molto tranquillizandomi. Tutto è successo molto rapidamente, Allegri me lo ha comunicato solo tre ore prima della partita. Ho vissuto bene l’attesa tranne che nei 10 minuti prima del fischio d’inizio».

RETROSCENA ESTIVO – «C’era la possibilità che tornassi in Belgio, al Club Bruges, in prestito. Avevo anche già parlato con l’allenatore, mancava solo l’accordo tra i club che alla fine non è stato trovato. Oggi posso dire di essere contento di essere rimasto».

UNDER 23 – «La Serie C è una competizione da non sottovalutare. Le squadre giocano spesso con un attaccante fisico a cui si appoggiano per costruire la manovra. Penso sia il passaggio perfetto per crescere visto che i tuoi errori non sono ancora sotto una lente di ingrandimento».