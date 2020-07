De Zerbi: «Il pareggio? Squadra giovane, incappata in una trappola» – VIDEO

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo il pareggio contro il Cagliari. Le sue parole – VIDEO

«È chiaro che quando una squadra giovane dopo il dominio assoluto del primo tempo qualcuno può avere la sensazione che la partita sia facile, con un po’ di esperienza in più si sarebbe capito che si poteva incappare in qualche trappola. Quando anche i giovani arriveranno a capire questo tipo di partite, me in primis, perché siamo tutti sulla stessa barca…già da stamattina mi aspettavo questa partita e in realtà è andato tutto come pensavo».