De Zerbi Marsiglia, perché l’allenatore è andato via dal club francese. Retroscena su quanto successo attraverso questo parole!

De Zerbi Marsiglia, spunta il retroscena relativo all’addio del tecnico italiano al club francese. Ecco cosa sta succedendo

La separazione consensuale tra Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia continua a far discutere il mondo del calcio. A intervenire sulla questione con la consueta franchezza è Daniele “Lele” Adani. L’ex difensore e oggi opinionista ha dedicato un lungo intervento durante l’ultima puntata del podcast Viva el Fútbol per dissezionare i motivi del fallimento del progetto tecnico in Provenza.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

“Giusto criticare anche De Zerbi”

Adani ha esordito con un’analisi onesta sulle responsabilità del tecnico. De Zerbi non è esente da colpe. “Quest’anno non era felice nel lavoro, e probabilmente non è stato all’altezza“, ha ammesso Adani. “Quando altri allenatori evidenziano errori dei giocatori e i loro rendimenti negativi noi diciamo che la responsabilità è anche dell’allenatore; ecco, ora questo concetto vale anche per De Zerbi. Ed è giusto che glielo dica, altrimenti non lo rispetterei”.

Una rivoluzione culturale incompiuta

Nonostante l’addio anticipato, Adani riconosce a De Zerbi il merito di aver tentato una rivoluzione culturale in un ambiente difficile. “Ha fatto cose che non sono state fatte da nessuno: ha fatto allenare i giocatori di notte, ha stravolto il loro modo di pensare e vivere la professione“, spiega l’opinionista. Il tecnico ha cercato di elevare il livello umano e calcistico, coinvolgendo persino le famiglie dei calciatori per creare un senso di appartenenza che a Marsiglia mancava da anni.

Il tradimento dei valori

Perché, dunque, è finita? Secondo Adani, il problema non è stato solo tattico, ma valoriale. Marsiglia è una “piazza che brucia”, capace di consumare allenatori nel giro di pochi mesi. De Zerbi ha resistito più di altri, ma alla fine si è scontrato con un gruppo non allineato al suo credo. “Quella squadra non era a sua immagine e somiglianza“, conclude Adani. “È stato tradito sulla fame e sull’attenzione. Se io sono Roberto De Zerbi e ho fatto del calcio la mia religione, quando vengo tradito su questi due concetti non me lo perdono”. Un epilogo amaro per un tecnico che vive di principi, costretto a lasciare un club che non è riuscito a seguire la sua “liturgia” calcistica fino in fondo.