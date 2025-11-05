De Zerbi, una sfida particolare Marsiglia-Atalanta: dal passato con il derby fino alla Champions League - Calcio News 24

Sfida importante per Roberto De Zerbi: dal Marsiglia al derby con l’Atalanta visto il suo passato a Brescia

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, si appresta a vivere una serata particolarmente significativa in Champions League contro l’Atalanta. Non è solo una questione di qualificazione europea, ma anche una sfida personale contro un vero e proprio “tabù” nella sua carriera di allenatore.

La “bestia nera” bergamasca: un record negativo da sfatare

L’Atalanta, infatti, rappresenta la vera “bestia nera” per De Zerbi. Il tecnico bresciano ha affrontato i bergamaschi per ben 9 volte in carriera, tra Serie A e coppe, collezionando un bilancio pesantemente negativo: 7 sconfitte. Questo score negativo è un record per De Zerbi, che non ha mai perso così tante volte contro un singolo avversario, ad eccezione della Juventus, anch’essa storicamente indigesta per le sue squadre. Sfatare questo tabù non sarebbe solo un passo cruciale per il Marsiglia in Europa, ma anche un’importante liberazione personale per l’allenatore.

Un bilancio favorevole contro Juric, ma l’avversario è un altro

Curiosamente, se De Zerbi ha un rapporto difficile con l’Atalanta, il suo bilancio contro l’attuale tecnico del Torino, Ivan Juric (ex allenatore dell’Hellas Verona e, per un breve periodo, anche al Genoa, squadra che De Zerbi ha affrontato in Serie A), è nettamente a suo favore: 3 successi su 4 incontri.

Il Vélodrome, un fortino inespugnabile (in Europa)

A dare speranza a De Zerbi e al Marsiglia è il fattore campo. Lo Stade Vélodrome si è rivelato un vero e proprio fortino nelle competizioni europee. Il Marsiglia è rimasto imbattuto nelle ultime 8 partite casalinghe nelle coppe. Superare l’Atalanta permetterebbe di raggiungere quota 9 gare senza sconfitte interne per la prima volta negli Anni Duemila, un dato che testimonia la forza del pubblico e l’atmosfera che si crea nello storico impianto francese. Questo calore, unito alla necessità di ribaltare un trend negativo personale, rende la sfida di stasera ancora più carica di significati per Roberto De Zerbi.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A