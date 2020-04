Del Bosque: «Casillas Federcalcio? Alcuni calciatori vogliono essere leader»

Del Bosque ha offerto la sua interpretazione della candidatura di Casillas alla presidenza della Federcalcio iberica

Intervistato dal Mundo Deportivo, Vicente Del Bosque ha commentato la candidatura di Iker Casillas alla presidenza della Federcalcio spagnola.

«I giocatori, quando sono a fine carriera, si guardano intorno e tanti restano legati al mondo del calcio. Molti diventano allenatori, altri responsabili dell’area tecnica, altri preparatori o procuratori… E alcuni vogliono essere leader. Angel Villar divenne presidente della federazione della Biscaglia e poi di quella spagnola. Io ho iniziato come allenatore di calcio guardando giocare i bambini. Ai miei tempi si lavorava su base volontaria e tutto aveva come base il bagaglio che ti portavi come giocatore o manager di club amatoriali».