Del Nero: «Che emozione vincere la Coppa Italia con la Lazio»

Simone Del Nero ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com ricordando le vittorie con la maglia biancoceleste.

Nella tua esperienza alla Lazio, però, non mancano le soddisfazioni, come la vittoria della Coppa Italia nel 2008/09 e la Supercoppa nella stagione seguente battendo l’Inter del Triplete. Che emozioni hai provato?

«La Coppa Italia mi ha dato grande soddisfazione, più della Supercoppa dove non ho giocato. Contro la Sampdoria in finale sono entrato al 70′ al posto di Pasquale Foggia, affrontando i 20 minuti finali più i supplementari: è stato fantastico giocare una finale davanti a 70.000 spettatori in casa. Per fortuna, poi, il rigore di Dabo ci ha permesso di vincere la coppa».