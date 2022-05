Del Piero a Dybala: «Grazie per le gioie che ci hai regalato». Il messaggio dell’ex capitano bianconero

Quella contro la Lazio sarà la partita dell’addio di Dybala allo Stadium dopo 7 anni in bianconero. Dopo il messaggio pubblicato ieri dalla Joya via Instagram a cui hanno risposto tanti giocatori e compagni di squadra alla Juve, è arrivato il tributo di Del Piero all’argentino in maglia 10.

«Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà».