Del Piero, lettera a Simonluca Agazzone: calciatore morto in un incidente

Alessandro Del Piero ha dedicato una lettera d’addio a Simonluca Agazzone, il calciatore morto in un incidente

L’ultimo saluto a Simonluca Agazzone, l’ex calciatore morto in un incidente stradale insieme al suo amico Matteo Ravetto. Ecco la lettera di Alessandro Del Piero per ricordare Simonluca.

«Non so proprio cosa scriverti in questo momento, se non che certe cose non hanno spiegazione e non hanno senso, che è complicato affrontare certi eventi e accettarli. Questo è l’arduo compito dei tuoi familiari, amici e tifosi, e qui ci sono anch’io. Il tuo compito è quello di fare buon viaggio. Hai tantissima gente che ha avuto la fortuna di conoscerti e viverti, gioire e piangere, ridere e anche giocare a calcio insieme a te e che sempre ti ricorderà con grandissimo affetto. Ti mando un abbraccio grande, ciao Simonluca».