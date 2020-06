Del Piero: « Speravo di andare ai Mondiali in Sudafrica ma Lippi decise diversamente»

Alessandro Del Piero è intervenuto in una diretta Instagram con la pagina “Operazione Nostalgia”. Le sue parole

GOL MONDIALE 2006 – «Quello con l’Italia per importanza, per significato, per la Germania, per lo stadio di Dortmund, dove loro erano confidenti del Mondiale in casa… Per il fatto che Italia-Germania è sempre unica, per la telecronaca di Caressa, per il 120, per il fatto che era una semifinale, per il mio momento personale e storico. Quel Mondiale rappresentava l’ultima possibilità per una generazione di vincere qualcosa».

MONDIALE 2010 – «Ci speravo di andare in Sudafrica ma Lippi decise diversamente».