Dele Bashiru Lazio, il club biancoceleste ha preso una decisione importante sul centrocampista. Le ultime

Dele Bashiru Lazio, il club biancoceleste ha deciso di reintegrare il centrocampista visto l’infortunio di Rovella. Le ultime sul giocatore

La Lazio ha preso una decisione importante in vista delle prossime partite: reintegrare Dele Bashiru in lista, sfruttando il secondo e ultimo cambio a disposizione per la stagione. La scelta dovrebbe vedere il nigeriano prendere il posto di Rovella, costretto a un’operazione per risolvere la pubalgia e fuori gioco per circa quaranta giorni. La comunicazione ufficiale alla Lega dovrà avvenire entro le 12 di sabato, cioè il giorno prima della sfida contro il Lecce, partita fondamentale per il cammino biancoceleste.

Il centrocampista nigeriano era stato escluso dalla lista subito dopo il derby del 21 settembre, quando il suo posto era stato preso da Basic. Fino a quel momento, Dele Bashiru non aveva ancora convinto pienamente Sarri, che aveva preferito tagliarlo a causa dei problemi fisici. Ora, però, la situazione è cambiata: il giocatore è pienamente ristabilito e, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo durante la settimana, sarà pronto per essere convocato nella partita di domenica.

Il reintegro di Dele Bashirurappresenta un’opportunità importante per il tecnico biancoceleste, che potrà contare su un centrocampista in più, capace di dare qualità e sostanza alla mediana. Il nigeriano ha dimostrato nelle sue precedenti apparizioni di possedere grandi potenzialità e ora avrà la possibilità di mettersi in mostra nuovamente, riprendendo il percorso interrotto a settembre.

Parallelamente, il futuro del giocatore potrebbe essere influenzato dalla Nazionale. Dopo il reintegro, infatti, Dele Bashiru dovrà attendere eventuali convocazioni dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. In caso di chiamata, il centrocampista partirebbe a dicembre e farebbe ritorno solo a gennaio, condizionando temporaneamente la disponibilità per la squadra di Sarri.

Per quanto riguarda la gestione della rosa, nuove modifiche alla lista dei giocatori saranno possibili solo durante il prossimo mercato invernale, quando i cambi saranno liberi. Da febbraio in poi, invece, la Lazio potrà effettuare sostituzioni solo per quanto riguarda i portieri, rendendo questo reintegro di Dele Bashiru strategicamente ancora più significativo.

In sintesi, il ritorno del centrocampista nigeriano offre a Sarri un’opzione preziosa per affrontare il calendario impegnativo e rafforza la mediana della Lazio. La sua presenza in gruppo e la possibile convocazione domenica rappresentano segnali chiari della fiducia che l’allenatore ripone in lui, mentre il futuro internazionale potrebbe aggiungere ulteriori sfide e opportunità per Dele Bashiru nel corso della stagione.