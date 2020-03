Delio Rossi: «Il campionato dovrà ricominciare da dove è stato interrotto»

Delio Rossi ha parlato al Corriere dello Sport dell’emergenza Coronavirus e della possibile ripresa del campionato. Le sue parole

Delio Rossi dice la sua sulla possibile ripresa dei campionati e della Serie A. Le parole dell’ex tecnico del Palermo al Corriere dello Sport.

RIPARTENZA – «Li farei ricominciare, quando sarà, se serve anche il prossimo anno, da dove è stato interrotto. Dopo che la palla ha iniziato a rotolare non si possono cambiare le regole del gioco. D’altronde hanno spostato anche gli Europei e le finali delle Coppe europee: ragazzi, siamo in mezzo a una pandemia, non è un problema solo italiano»