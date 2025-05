Delusione Bari, Totò Lopez: «Epilogo triste, non c’è ambizione. Ecco che devono fare i De Laurentiis»

A qualche ora dalla sconfitta del Bari in casa del Cittadella, ha parlato da tuttobari l’ex calciatore dei galletti, oltre che di Pescara, Lazio e Palermo, Totò Lopez, commentando la stagione dei pugliesi.

DELUSIONE, AMBIZIONI – «È stata la delusione più grande ma anche la naturale conseguenza di questo rush finale di stagione. So che c’è ancora più contestazione di prima ma è tutto comprensibile alla luce di quello che abbiamo visto. Cittadella è stato l’epilogo più triste di questa stagione considerando che era un avversario alla portata del Bari anche se aveva tante motivazioni per via della salvezza da raggiungere. Ma è inutile dire altro. Se non ci si mette in testa che con questa proprietà non ci sono ambizioni, è inutile parlare ancora. E poi lo stesso Longo si è fatto trascinare da questo contesto non avendo quella giusta personalità nel far percepire al meglio quelle che erano le sue esigenze sul piano tecnico e sulla scelta dei giocatori. Ieri davvero è stata una serata tristissima».

DE LAURENTIIS – «La famiglia De Laurentiis deve cedere la società. Non ci sono altre soluzioni. Non so personalmente se ci sono già trattative in corso ma io credo che, volendo, l’attuale proprietà possa trovare nuovi acquirenti ambiziosi per dare al Bari la possibilità finalmente di poter avere dignità e futuro. Qualora l’attuale proprietà non riesca in questo intento, le istituzioni politiche della città e il sindaco in particolare possono provare a spingere su questo, favorendo il dialogo con qualche interlocutore che potrebbe essere interessato. Solo cosi il Bari può davvero avere un futuro e non rassegnarsi a questa mediocrità».