Dembele: «Loro erano una grande squadra ma noi abbiamo alzato il nostro livello di gioco»

Moussa Dembele, autore della doppietta con cui ha eliminato il Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

«Dobbiamo crederci, siamo felici di andare avanti. Ci sono delle grandi squadre, come il City. Noi abbiamo alzato il nostro livello di gioco e abbiamo vinto la partita. Cosa mi ha detto Garcia? Mi ha detto che sarei partito dalla panchina, di rimanere concentrato. Questo mi ha motivato, per me era importante e volevo dare una mano alla squadra. Siamo passati, questa è la cosa più importante. È stata una partita complicata contro una squadra molto forte. Per un giocatore c’è sempre un po’ di tristezza quando parte panchina, ma ho fatto la differenza. Abbiamo promesso di dare tutto. Lo spirito del gruppo è cambiato, sappiamo di essere una grande squadra».