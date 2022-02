ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dembele a zero: spunta una nuova seria pretendente. L’esterno del Barcellona sarà libero a giugno

Secondo quanto riferito da Sport, ci sono due squadre interessate ad Ousmane Dembélé, che a giugno si libererà a parametro zero dal Barcellona. Manchester United e Juve, infatti, sono i due club maggiormente interessati. I Red Devils, da tempo interessati, non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. La Juventus, invece, è in contatto con gli agenti da diversi mesi, escludendo però la possibilità di prenderlo a gennaio. A giugno i bianconeri potrebbero presentare un’offerta al giocatore.

Occhio però all’inserimento del Chelsea che secondo Sky Sports UK avrebbe deciso di inserirsi nella corsa.