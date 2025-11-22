Derby di Milano, continuano le polemiche: sentite cosa è successo alla Curva del Milan in vista di domani - Calcio News 24

Derby di Milano, decisione a sorpresa: la Procura blocca lo striscione “Sodalizio Rossonero” della Curva Sud

Un colpo di scena inatteso ha scosso l’avvicinamento al Derby di Milano. Nelle ultime ore, il direttivo della Curva Sud Milan ha ricevuto una comunicazione ufficiale che vieta l’ingresso dello striscione storico “Sodalizio Rossonero” allo stadio di San Siro. La decisione è stata motivata da “nuovi accertamenti”, senza fornire ulteriori spiegazioni, lasciando tifosi e organizzazione completamente spiazzati.

Il provvedimento è stato preso dalla Procura di Milano, ed è facilmente collegabile all’inchiesta “Doppia Curva”, condotta dai PM Paolo Storari e Sara Ombra, che da mesi segue le attività delle tifoserie cittadine. Questa inchiesta ha già portato davanti alla giustizia i vertici delle curve milanesi e ha creato un clima di forte attenzione sulle modalità di tifo organizzato.

Per il mondo ultras rossonero si tratta di un duro colpo. Negli ultimi mesi, diversi striscioni storici come Curva Sud Milano e Vecchia Maniera erano già stati accantonati. Lo striscione Sodalizio Rossonero, approvato in precedenza dalla Questura e dalla società Milan, era diventato il simbolo del tifo milanista nei momenti di grande affluenza, esposto regolarmente senza problemi.

La nuova decisione è stata comunicata via email, citando motivazioni generiche e non condivise. I tifosi contestano la scelta, sottolineando come la parola Sodalizio, utilizzata anche da altre tifoserie italiane come quella della Lazio, non abbia mai rappresentato un richiamo alla violenza o a episodi del passato. Lo striscione è approvato in molte altre città, ma a Milano viene improvvisamente vietato, alimentando il senso di ingiustizia tra gli ultras.

Questa misura conferma come l’inchiesta abbia innescato una fase di repressione senza precedenti nei confronti delle curve milanesi, anche più intensa rispetto ai momenti storicamente più difficili per il movimento ultras.

Con il Derby di Milano alle porte, resta da capire come reagirà la Curva Sud. Il direttivo sta valutando le possibili mosse, consapevole che la squadra non ha alcuna responsabilità, ma che il grande palcoscenico della partita in mondovisione potrebbe diventare l’occasione per manifestare il proprio dissenso. Per molti tifosi, la decisione della Procura rappresenta un colpo diretto al cuore della passione milanista, alimentando il timore che la libertà di espressione delle curve sia sempre più limitata.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A