Sergio Ramos è stato trovato positivo al Desametasone dopo la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid. Che tipo di farmaco è?

La notizia del giorno è senza dubbio lo scandalo che in queste ore ha coinvolto Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, secondo i file pubblicati da Football Leaks, sarebbe risultato positivo all’antidoping dopo la finale di Cardiff tra i blancos e la Juventus. Nello specifico, Ramos fu trovato positivo al Desametasone un farmaco proibito simile al cortisone. Esso doveva essere comunicato alla Uefa, ma il Real Madrid commise un errore dicendo che il capitano aveva assunto il Celestone Chronodose, un farmaco simile ma diverso dal precedente. A causa di questo fraintendimento, l’organo europeo decise di non procedere e archiviò il caso.

Ma cos’è il Desametasone? È un farmaco appartenente agli antinfiammatori steroidei, derivato fluorurato del prednisolone di cui ha le azioni e le indicazioni terapeutiche. Ha un’attività antinfiammatoria circa 6 volte maggiore di quella del prednisolone e circa 30 volte maggiore di quella del cortisone. Può essere assunto in vari modi, sia per via orale che intramuscolare o endovenosa. Inoltre può essere applicato tramite l’applicazione di creme. Non ha effetti sodio ritentivi. Il Desametasone ha anche gli stessi effetti collaterali e tossici dei farmaci cortisonici.