L’Espresso ha creato scalpore oggi pomeriggio, pubblicando il file di Football Leaks inerente alla finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus. Secondo il documento, Sergio Ramos sarebbe stato trovato positivo all’antidoping a Cardiff, ma l’accusa sarebbe caduta per un errore di comunicazione del Real Madrid con la Uefa. Per rispondere alla vicenda, i galacticos hanno pubblicato un comunicato ufficiale. Questo il testo: «Sergio Ramos non ha mai violato il regolamento sui controlli antidoping. L’UEFA ha richiesto informazioni tempestive e ha archiviato il caso previa verifica degli esperti dell’Agenzia Mondiale Antidoping e della stessa UEFA. Per quanto riguarda il resto delle informazioni pubblicate, il club non intende pronunciarsi su un fatto che non sussiste».