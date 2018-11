Un’inchiesta di Football Leaks ha rivelato che dopo la finale tra Real Madrid e Juventus, Ramos è risultato positivo all’Antidoping

La finale di Champions League a Cardiff è l’ultima delle tante finali perse dalla Juventus che in quell’occasione uscì sconfitta dal campo per 4-1 dal Real Madrid. Una gara amara considerato che i bianconeri avevano tenuto testa alle Merengues per l’intero primo tempo terminato 1-1. Tornati in campo per la ripresa un blackout totale fece sprofondare la Vecchia Signora che dovette arrendersi e rimpiangere la 7^ finale senza vittoria. Oggi su quella partita è emerso un episodio, svelato dal settimanale l’Espresso, rimasto fino ad ora nascosto. Da un’inchiesta condotta da Football Leaks, analizzata da Der Spiegel e altri giornali tra cui il settimanale italiano è emerso che al termine della gara di Cardiff il difensore del Real Sergio Ramos è risultato positivo ai test antidoping.

Durante i festeggiamenti, il capitano del club spagnolo è stato sottoposto alle verifiche antidoping e dagli accertamenti è emerso che il campione era positivo al Desametasone, una sostanza proibito dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping. Dopo il test, la Uefa ha deciso di archiviare il caso in seguito alle spiegazioni fornite dal calciatore e dal Real Madrid, in quanto considerato l’episodio come una svista del medico che aveva segnalato alla Federazione l’assunzione di un farmaco da parte di Sergio Ramos: il Celestone Chronodose proibito e simile al Desametone s il cui uso è consentito ma solo dopo averlo comunicato. La Uefa considerato questa vicenda come un fraintendimento ha archiviato il caso, come già successo a febbraio dello stesso anno dopo le polemiche per un test a sorpresa durante gli allenamenti dei Blancos. In quel episodio, secondo quanto riportato da L’Espresso, alcuni delegati della federazione si recarono nel quartier generale del Real Madrid per dei controlli a sorpresa. Il test senza preavviso scatenò una polemica tra i giocatori e anche in questo caso si è proceduto con l’archiviazione.