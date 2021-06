Deschamps: «La Francia non ha vinto. Europeo più difficile del Mondiale»

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato a Mundo Deportivo in vista del debutto ad Euro2020: le sue dichiarazioni

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato a Mundo Deportivo in vista del debutto ad Euro2020. Le sue parole.

EUROPEO – «Si parla di noi come se avessimo già vinto. C’è chi ci dà per vincenti e ancora non abbiamo giocato una gara. Abbiamo qualità, talento, giocatori di alto livello, ma davanti ci sarà anche tutto il resto. In Francia molti pensano che non dobbiamo nemmeno scendere in campo perché abbiamo già vinto. È la peggiore per un atleta di alto livello. Al di là della qualità e del talento, ci sono altri ingredienti fondamentali a livello mentale, come l’aggressività e la determinazione. Quelli che ci hanno permesso di vincere nel 2018. Vincere ai massimi livelli è molto difficile e restare in alto lo è ancora di più».

EUROPEO E MONDIALE – «Perché dico che l’Europeo è più difficile del Mondiale? In un Mondiale, in un girone da quattro, ce ne sono sempre uno o due più deboli. Ora siamo tre forti. Le cose sono cambiate. Le grandi squadre sono abituate a salire di livello man mano che la competizione avanza. Ma in Russia abbiamo visto che se non sei pronto dall’inizio puoi tornare a casa. Le differenze si sono ridotte, i meno forti sulla carta giocano bene, migliorano e bisogna essere vigili sin dall’inizio».