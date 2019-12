Deschamps sul rinnovo: «Onorato di guidare ancora la Francia» VIDEO

Deschamps, le parole del tecnico della Francia che ha appena rinnovato il suo contratto con la nazionale

Deschamps sarà ancora l’allenatore della Francia. Il ct ha infatti rinnovato il suo contratto. Ecco le sue parole.

«Sono orgoglioso e onorato di poter ancora allenare la nazionale francese. Sapete quanto io sia legato a questa maglia e a ciò che rappresenta. Desidero ringraziare il presidente per la sua fiducia. Apprezzo molto il rapporto che abbiamo instaurato, è una cosa molto importante per me e per la gestione dei giocatori».