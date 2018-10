Ecco De Sciglio e Spinazzola, ora Allegri ha le sue alternative

Dopo tanto tempo si rivedono De Sciglio e Spinazzola in casa Juventus. Allegri potrà ora contare su un buon numero di terzini da alternare.

Liete novelle per Massimiliano Allegri in vista delle partite contro il Genoa e il Manchester United. Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola sono entrambi nella lista convocati per l’anticipo di sabato e, esclusi imprevisti, il terzino ex Milan sarà della partita anche nel martedì di Champions League. I due terzini tornano a disposizione in un momento importantissimo della stagione e in un ruolo dove la Juventus si era trovata con la coperta corta fin dall’inizio. Una scomoda novità per i bianconeri, abituati ad avere multiple possibilità e scelte di livello in ogni ruolo, di sicuro uno dei fattori chiave per il suo dominio in Italia e il suo successo in chiave internazionale.

Spinazzola in panchina, De Sciglio in campo, meritata pausa per Alex Sandro

«Ho molta voglia di giocare, sto bene e sono pronto. Su che fascia? Ho giocato anche a sinistra negli anni precedenti, quindi se ci fosse bisogno non ci sarebbe il problema» Confessa De Sciglio. Spinazzola si affida invece ai social, postando foto dell’allenamento con la squadra e accompagnandole con un messaggio “Si torna a lavorare in gruppo. Step by step. Avanti così”. L’ex Atalanta è alla prima convocazione assoluta con la Juventus in campionato, dopo il lungo recupero dall’infortunio al crociato della scorsa primavera. Non atteso prima di inizio Novembre, il giovane umbro ha velocizzato i tempi per poter scendere in campo il prima possibile con la nuova maglia. Difficile che Allegri lo rischi subito, ma avrà sicuramente apprezzato la voglia e la forza del ragazzo.

Occasione che invece potrebbe essere concessa a De Sciglio, che potrebbe essere nell’undici iniziale prelevando il posto di Alex Sandro a sinistra. Il brasiliano ha giocato tutte le partite finora e con la convocazione in Nazionale non ha potuto godere di neanche un giorno di pausa. Tornerà solo giovedì, riprendendo subito gli allenamenti. Allegri potrebbe dargli la chance di rifiatare un attimo per arginare il rischio di ulteriori infortuni che, specialmente in quel ruolo, è la priorità del mister bianconero.