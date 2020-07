Sono state rese note le designazioni delle ultime due partite della 29ª giornata di Serie A: ecco i direttori di gara

Sono state rese note le designazioni arbitrali delle ultime due giornate di Serie A, valide per la 29ª giornata. Doveri per Atalanta-Napoli, Guida per Roma-Udinese.

Atalanta-Napoli Giovedì 02/07 H. 19.30

Doveri

Vivenzi – Ranghetti

Iv: Fabbri

Var: Orsato

Avar: Peretti

Roma-Udinese Giovedì 02/07 H. 21.45

Guida

Manganelli – Villa

Iv: Dionisi

Var: Di Paolo

Avar: De Meo