Designazioni arbitrali Serie A, le scelte per la sedicesima giornata dell’Aia: a Pairetto Lazio Cremonese, Sozza il big match del turno. Tutte le scelte
Designazioni arbitrali Serie A: queste le scelte dell’Aia per i direttori di gara e gli assistenti del sedicesimo turno, in campo sabato 20 e domenica 21 dicembre
Sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare della sedicesima giornata di Serie A in programma sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre.
Un turno che vedrà scendere in campo solo 12 delle 20 squadre per via della Supercoppa, ma capace comunque di proporre sfide di grande interesse sia in ottica classifica sia per il peso delle singole partite, con arbitri esperti chiamati a gestire match delicati.
Lazio–Cremonese (sabato 20/12, ore 18.00)
La gara dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese sarà diretta da Luca Pairetto, arbitro internazionale.
- Assistenti: Laudato – Regattieri
- IV uomo: Bonacina
- VAR: Camplone
- AVAR: Manganiello
Juventus–Roma (sabato 20/12, ore 20.45)
Big match di giornata affidato a Simone Sozza, uno dei fischietti più affidabili del panorama italiano.
- Assistenti: Baccini – Perrotti
- IV uomo: Sacchi
- VAR: Ghersini
- AVAR: Mazzoleni
Cagliari–Pisa (domenica 21/12 ore 12.30)
All’Unipol Domus la sfida tra Cagliari e Pisa sarà arbitrata da Fourn eau.
- Assistenti: Bindoni – Monaco
- IV uomo: Collu
- VAR: Manganiello
- AVAR: Ghersini
Sassuolo–Torino (ore 15.00)
Per il match del Mapei Stadium è stato designato Calzavara.
- Assistenti: Cecconi – Ceccon
- IV uomo: Doveri
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Baroni
Fiorentina–Udinese (ore 18.00)
Al Franchi dirigerà Mariani, arbitro di grande esperienza.
- Assistenti: Alassio – Tegoni
- IV uomo: Arena
- VAR: Giua
- AVAR: Di Paolo
Genoa–Atalanta (ore 20.45)
La sfida serale di Marassi sarà affidata ad Abisso.
- Assistenti: Di Gioia – Barone
- IV uomo: Marchetti
- VAR: Gariglio
- AVAR: Marini
Un turno che si preannuncia intenso anche dal punto di vista arbitrale, con diverse partite ad alto coefficiente di difficoltà chiamate a essere gestite da direttori di gara di primo piano.