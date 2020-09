Destro: «Ho rifiutato la Cina per venire al Genoa. Voglio rilanciarmi»

Mattia Destro, attaccante del Genoa, ha commentato la sua scelta di rifiutare l’offerta della Cina per vestire la maglia rossoblu

Mattia Destro, attaccante del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha commentato la sua scelta di vestire la maglia rossoblu. Ecco le sue dichiarazioni:

«Era tanto che non facevo gol, mi mancava. A gennaio ho rifiutato la Cina perché nel frattempo è arrivata l’offerta del Genoa. E io volevo tornare qui, nel club che mi ha fatto esordire in Serie A quando ancora ero un ragazzino. Nel club che per primo ha creduto in me e io voglio ripagare quella fiducia. Quale posto migliore per ripartire se non questo? Dopo l’ultima deludente stagione sono rimasto perché ho sentito la fiducia del club, del presidente e del direttore sportivo. Li devo ringraziare, mi hanno offerto una chance che non voglio sprecare».