Di Biagio: «Grande voglia di tornare in campo. Futuro? Mi vedo ancora alla SPAL»

Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari: le parole del tecnico della SPAL

Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le parole riportate da TMW.

SPAL – «Quello che sta accedendo e accadrà sarà una sorpresa per tutti. Ora il nostro lavoro e la nostra voglia sono davvero grandi. Andremo in campo dopo giorni di lavoro intenso e duro. Non ci possiamo soffermare sulle problematiche che troveremo. Dobbiamo pensare che ci sono i presupposti per fare bene e trovare una vittoria».

CINQUE SOSTITUZIONI – «Sembra uno sport diverso. Con cinque sostituzioni e le squadre che si allungano nel secondo tempo bisognerà centellinare le energie. Non dobbiamo fare calcoli ed è un vantaggio per noi. Sono convinto che i ragazzi sono pronti per giocare».

FARES – «Ho un’idea precisa, per me è un terzino. Ma può essere anche un esterno alto. Dipende da chi sono gli altri giocatori. Momo è uno di quei giocatori che può fare diversi ruoli».

ZAMUNER – «Ci conoscevamo abbastanza bene. Il rapporto è buono e insieme dovremo raccogliere risultati importanti. Abbiamo degli obiettivi da centrare e lo faremo insieme».

FUTURO – «Se mi vedo ancora qui? Per me sì, indipendentemente dalla categoria. Poi le cose cambiano con i risultati ma siamo abbastanza avanzati su questo discorso. Ma ora penso alla salvezza e al Cagliari. Ci sarà tempo per affrontare questo discorso».