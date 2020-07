Di Biagio, La SPAL pensa già al futuro, data la matematica retrocessione in Serie B ed un piano, ora, tutto da ricostruire

NON CONFERMATO- Come riporta TMW, la cosa certa al momento è che Gigi Di Biagio non sarà confermato. Sullo sfondo due ipotesi: Beppe Iachini o Pasquale Marino. Il primo è al’attuale tecnico della Fiorentina mentre Marino allena l’Empoli.