Di Biagio: «Vien da sorridere vedendo i rigori che danno in giro» – VIDEO

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato del rigore non concesso agli estensi contro l’Inter. Le parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Spal-Inter, Luigi Di Biagio ha parlato così del rigore non concesso agli estensi per l’intervento di Handanovic su Strefezza. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

RIGORE – «L’abbiamo rivisto tante volte. Penso che sia rigore netto e non capisco perché non abbia dato subito rigore. Vedendo i rigori che danno ultimamente mi fa sorridere che non l’abbiano dato a noi».