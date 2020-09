Di Biagio: «Petagna può diventare un valore aggiunto per il Napoli»

Gigi Di Biagio, ex tecnico della SPAL, ha parlato sulle pagine de Il Mattino di Andrea Petagna. Queste le sue parole

PETAGNA – «Ho l’impressione che stia lavorando bene da quando si è ripreso e nel momento in cui troverà il top della condizione può diventare un valore aggiunto per il Napoli. Di sicuro ha delle belle carte da potersi giocare per convincere l’allenatore».

QUALITÀ – «Di qualità ne ha tante. Soprattutto è un ottimo punto di riferimento lì davanti. Ma non sa fare solo l’attaccante vecchio stile. Andrea sa giocare a tutto campo, viene a prendersi la palla e dialoga spesso con i compagni visto che ha anche un ottimo piede. E questo magari alle volte lo penalizza perché Gattuso magari vuole un giocatore che sta di più dentro l’area di rigore. In questo penso che Petagna può ancora migliorare: deve pensare molto più agli ultimi 30 metri perché poi è lì che si va a fare gol. Deve pensare a riempire l’area di rigore».

NAPOLI – «Ammetto che era carichissimo all’idea di approdare in azzurro. Smaniava dalla voglia di arrivare a Napoli, ma nonostante questo è stato un professionista esemplare. E questo è un merito che gli va assolutamente riconosciuto. Si è comportato in maniera incredibile fino all’ultimo giorno. Non ha mai mollato mentalmente alla SPAL. Non ha mai saltato un allenamento, anche quando era stanchissimo».