Di Canio sgancia la bomba di mercato sul top player: «Potrebbe arrivare in Serie A a gennaio». Rivelazione a sorpresa!

Di Canio, durante Sky Calcio Club, ha sganciato questa bomba sul possibile approdo in Serie A del top player. Cosa potrebbe succedere

Il calciomercato invernale potrebbe regalare alla Serie A uno dei colpi più prestigiosi degli ultimi anni. Dagli studi di Sky Calcio Club, nel post-partita della ventesima giornata, è arrivata un’indiscrezione che ha scosso l’ambiente bianconero: la Juventus è pronta a tentare l’assalto immediato a Bernardo Silva. A lanciare la notizia è stato Paolo Di Canio: l’opinionista ed ex attaccante ha svelato che quella che sembrava una semplice suggestione estiva si è trasformata in una pista concreta per gennaio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’occasione: contratto in scadenza e l’addio al City

Il fuoriclasse portoghese, pilastro del Manchester City di Guardiola per anni, è giunto a un bivio della sua carriera. Classe 1994 (compirà 32 anni il prossimo agosto), Silva è in scadenza di contratto con i Citizens e i segnali per un rinnovo sono inesistenti. Questa situazione contrattuale lo rende un’occasione d’oro. La dirigenza della Juventus, che inizialmente pianificava un ingaggio a parametro zero per giugno, sembra aver deciso di cambiare strategia: anticipare i tempi e portarlo a Torino subito, garantendo a Luciano Spalletti il tassello mancante per il salto di qualità definitivo.

La chiave tattica: fantasia per David

L’allenatore toscano accoglierebbe Silva a braccia aperte. La Juventus “va di corsa” e cerca certezze immediate. L’innesto del portoghese servirebbe non solo a scardinare le difese più chiuse, ma anche a rivitalizzare il reparto avanzato. In particolare, il suo arrivo potrebbe essere la chiave per la rinascita di Jonathan David: l’attaccante canadese, in cerca di riscatto dopo un periodo opaco, beneficerebbe enormemente degli assist e degli spazi creati dal lusitano.

La concorrenza: l’ombra di De Bruyne

La Juventus, però, deve guardarsi le spalle. Secondo le indiscrezioni, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Napoli (dove Silva ritroverebbe clamorosamente l’ex compagno Kevin De Bruyne) e la suggestione ambiziosa del Como. Tuttavia, Di Canio assicura: è la Vecchia Signora la società che si sta muovendo con maggior concretezza. Se l’affare andasse in porto, Spalletti avrebbe tra le mani il fuoriclasse necessario per puntare dritto al titolo.