Paolo Di Canio critica duramente Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore

Bordata di Paolo Di Canio ad Adrien Rabiot e al gioco di Maurizio Sarri. L’ex calciatore, ora opinionista, ha parlato a Sky Sport nel corso del Club di Fabio Caressa, e ha criticato aspramente le prestazioni del francese Rabiot.

«Nel piattume e nelle monotonia del gioco a centrocampo della Juve, Ramsey ha risolto tanti problemi a Sarri, che rompe gli schemi, non è un fenomeno ma si inserisce, è sveglio e fa gol, fa assist. Con il Lione, una partita piatta, le uniche due occasioni la Juve le crea con il suo ingresso. Rabiot tocca la palla verso l’esterno, verso la porta, ha 0 gol in 23 presenze con 0 tiri in porta in 23 presenze. Io tiro pure da centrocampo una volta per provarci».