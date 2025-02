Di Francesco sicuro: «Dobbiamo pensare a reagire più che a leccarci le ferite. Mossa anti-Atalanta? Sarà questa»

Di Francesco, allenatore del Venezia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Atalanta

In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, allenatore dei veneti, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Atalanta Venezia.

ATTEGGIAMENTO – «Questa squadra ha cambiato un po’ pelle. A volte qualche caduta, gli alti e bassi, ci possono stare. Ma noi possiamo permettercene pochi. Questi ragazzi si allenano veramente con grande voglia. Le cose devono arrivare perché il gruppo merita di più. No, ma a volte mi è sembrato che ci siamo preoccupati più a leccarci le ferite che a reagire»

STRATEGIA CONTRO L’ATALANTA – «Tutto può essere una soluzione, ma ho visto una crescita dagli attaccanti. Fila, poi Maric ha fatto una partita in crescendo. Sono cose importanti per noi. Per l’attacco leggero bisogna però considerare vantaggi e svantaggi, può essere a partita in corso o dall’inizio, l’importante è avere alternative»