Di Francesco: «Ho scelto di lasciare la Sampdoria. Cagliari, che scintilla»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino.

RISCATTO – «Sono contento di essere tornato alla vittoria dopo tante sconfitte. Quest’anno ho fatto un percorso particolare, scegliendo di lasciare la Sampdoria. Non è vero che sono stato esonerato, come ho letto in giro. Ho scelto di andarmene rinunciando a due anni di contratto. Mi sono reso conto che ero nel posto giusto, nel momento sbagliato, e mi sono quindi rimesso in gioco».

CAGLIARI – «Avevo tante offerte, ma ho scelto Cagliari perché è scattata subito una scintilla, con la piazza e col presidente. Sto capendo ogni giorno che passa quanto sia grande lo spirito di appartenenza su quest’isola».

SIMEONE E NANDEZ – «Alla lunga servirà anche Pavoletti, ha uno spirito impressionante. Per un calciatore è durissima ripartire dopo tanti infortuni. Giovanni mi piace, oggi riesce a essere più efficace e sta migliorando anche nella disponibilità di giocare con i compagni. Nandez, comunque, è stato il migliore in campo».

MODULO – «Sto cercando di togliere qualcosa di mio per dare qualcosa a loro. Se avessi potuto cambiare qualcosina lo avrei fatto, Joao deve interpretare quel ruolo un po’ più da centrocampista: può fare ancora meglio»